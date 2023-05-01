LITCHFIELD HIGH SCHOOL 2022-2023 QUARTER 3
A HONOR ROLL
GRADE 9
Quintin Berube, Joshua Blomberg, Gideon Boerema, Matthias Bruning, Ava Burau, Elijah Capistrant, Elaina Cermak, Ellery Cziok, Matthew Defries, Noah Dietel, Lincoln Dille, Isaac Elwell, Piper Fagan, Tyler Garding, Zoe Gerdes, Katelyn Guggemos, Ingrid Hansen, Eden Harless, Claire Holmgren, Gabriel Howard, Taylor Imholte, Mackenzie Kelley, Michael Kolp, Chloe Kowalczyk, Quinn Kulzer, Kierra Lease, Joselyn Lhotka, Carmen Lopez Straus, Kenna Lund, Alexander Medina-Lizaaraga, Kendalyn Miller, Raigan Miller, Nevaeh Mucciaccciaro, Augustin Muellerleile, Kelsey Palmer, Cole Riehle, Emma Rothstein, Beau Schultz, Lydia Schultz, Tanner Sonsalla, Laken Stich, Isabella Struck, August Swenson, Ella Taber, Jamiah Taylor, Abbigail Thoma, Deagan Weatherholt, Elly Woelfel, Ellivia Woods, Evelyn Zacarias, Kala Ziegler.
GRADE 10
Samantha Arteaga, Kate Brekke, Brooke Caron, Asha Ehlers, Marisol Fragoso-Padron, Sophia Ham, Madison Hanson, Zariah Haynie, Grace Holmgren, Charlee Holtz, Benjamin Johnson, Riley Joyer, Allison Kargas, Elexis Klapotz, Emma Knudsen, Kira Kuechle, Nickolas Kuehl, Ella Mahoney, Gavin Marotte, Benjamin Olson, Ava Peterson, Karlee Prahl, Bryn Schweim, Hannah Shubat, Mathias Slinden, Anna Sorgatz, Savannah Tiedt, Samantha Turck, Carly Twardy, Maya Wuotila, Addyson Zens.
GRADE 11
Lydia Asmus, Kendra Ball, Adallia Bruning, Kimberlyn Case, Tait Christensen, Isabelle Culbertson, Shelby Dengerud, Jacob Dietel, Morgan Falling, Hailey Hausladen, Creighton Huhner, Kaley Idso, Garrison Jackman, Lukas Kuehl, Savannah Kuhnau, Abbigail Lietzau, Katelyn Lindquist, Jack McCann, Alex Nelson, Olivia Olson, Linnea Ostvig, Ela Provencher, Sofia Ramirez, Giulia Russo, Grace Schmidt, Hayden Schmidt, ShayAnne Sonsalla, Abby Woelfel, Kaylee Wood.
GRADE 12
Lesly Arteaga, Amelia Benson, Caden Besemer, Grace Braaten, Alex Carlson, Alexa Case, Fracisco Castellon, Lillia Chvatal, Elizabeth Dingmann, Alexander Draeger, Lauren Erickson, Destiny Freitag, Greta Hansen, Liva Hanson, Olivia Holmgren, Raina Kaping, Alyssa Krause, Kira Kuhnau, Therese Kulzer, Tynisa Lara, Melody Larkin, Bradley Larson, Dawson Mackedanz, Kylie Michels, Gray Nelson, Zoe Packard, Kaitlyn Palmer, Isabelle Pennertz, Estefania Preciado, Manuel Ramirez, Natalie Randt, Ciarra Resmen, Sadie Rick, Logan Sander, Sadie Sorgatz, Ryanna Steinhaus, Zachary Stockland, William Vines, Madeline Welte, Keyaria Wilson.
B HONOR ROLL
GRADE 9
Wyatt Beecroft, Adyson Blake, Tyler Boesen, Jessa Carlson, Cade Cervin, Grant Dengerud, Carter Eichner, Ambrielle Estrada, Charley Estrada, Claire Gabrielson, Melissa Geffre, Ridley Geffre, Henry Grabow, Jr. Gustafson, Dylan Heflin, Wil Herzog, Allison Hoffmann, Wyatt Kaping, Layla Niedzielski, Morgan Riehle, Keegan Schutt, Jonathan Shoutz, Dawson Steinhaus, Dani Sturdy, Reegan Sullivan, Oscar Welte.
GRADE 10
Ava Acker, Evan Behnke, Brielle Bitzan, Jynix Blackstone, Carson Brummon, Arik DeSimth, Tatum Duarte-Tozier, Anthony Estrada, Colten Fank, Brynne Hallstrom, Ethan Holtz, Dylan Homan, Cassandra Iliff, Edwin Izazaga, Dylan Johnson, Rylee Johnson, Maria Lanigan, Ethan Lease, Carstan Milender, Nicholas Nelson, Emerald Olson, Ty Olson, Natalie Peterson, Janelle Quast, Natasha Randt, James Reinholdt, Branden Theisen, Hailey Vines, Josiah Welch.
GRADE 11
Blake Aller, Christian Amaya, Cerenity Baier, Ellie Brown, Ayden Cziok, Albert Ertl, Elliot Fluck, Caroline Grabow, Ayden Hallstrom, Arin Hamilton, Evan Holtz, Camryn Iverson, Ethan Knudsen, Lilyana Kopplin, Eden Loberg, Luis Lopez-Llamas, Adeline Lundin, Raegan Marthaler, Carrie McCandless, Teagan Peters, Emily Petersen, Jacob Quast, Zachary Quast, Brooklyn Rassler, Mason Schilling, Blake Schlinz, Hunter Schultz, Keira Shnyder, Aleisha Shoutz, Landon Shropshire, Abby Stoffer, Jayda Stoffer, Jordan Turner, Arielle Vickerman.
GRADE 12
Emma Anderson, Cam Baalson, Reegan Brummond, Jordan Cain, Owen Carlson, Travis Crusoe, Tasha Dullinger, Stephen Dunbar McGuyer, Trinity Hawes, Brooke Heid, Chase Housman, McKayla Huikko, Calvin Jones, Logan Maine, Eric Marotte, Ethan Maurer, Kaleb Maurer, Braden Olson, Elsa Opjorden, Riley Oster, Isaiah Stevens, Sophie Stilwell, Emily Stinson, Connor Taber, Gavin Thiel, Summer Thielen, Mckenzie Thompson, Nathan Wuotila, Serenity York-Boyer. Jocelynn Zillmer.