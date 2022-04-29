Litchfield Middle School recently released their third quarter honor roll. Following are students who qualified for the A and B honor roll:
A Honor Roll
*High Honors 3.75 or higher; ** Highest Honors 4.0
Grade 5
Asher Allen*, Bryce Barka*, Claire Beckstrand*, Raina Besemer*, Mila Bjorkman**, Shaelyn Blake*, Brenna Block*, Olive Caron, Arturo Castellon, Alexis Cates**, Drew Dengerud*, Nolan Diekmann*, Jayden Dvorak, Bentley Eastman*, Kylah Freitag*, ElaJean Gabrielson*, Everly Gibson**, Sam Grabow, Arlie Guyan**, Evan Guza*, Mesa Hicks*, Mya Iverson*, Belen Jimenez-Prantner*, Brooklin Johnson*, Chloe Johnson*, Brooke Johnson**, Myles Johnson**, Trent Kaping*, Danielle Krohse**, Genevieve Lundin*, RaeLynn Malherek**, Cody Massingham*, Jillian McCormick*, Jayden Mitchell*, Rachel Morkrid*, Rachel Morkrid*, Adeline Nelson*, Kaiden Oslund, Elijah Ostvig**, Makayla Ramirez*, Amelia Riebe, Jayden Roper, Ava Rothstein*, Skyler Schmidt*, Jayden Sheldon*, Trent Sturdy*, Weston VanDerBill**, Isabelle Voight, Evelynne Woodard*.
Grade 6
Kalie Ball*, Nora Block**, Lucille Blomberg**, Maranda Boesen**, Stella Braaten**, Marcella Bruning**, Elise Carlson**, Carson Cervin*, Janaya Childs*, Emma Defries*, Jaxen Desmith**, Bridgette Eastman*, Tyler Eichner*, Bailey Esser*, Elaina Fickel*, Regan Fuchs*, Trinity Garding*, Reed Gilmer*, Adelyn Groskreutz*, Lilly Hallin*, Nolan Heid*, Ulric Holt*, Thomas Horwath*, Ian Imholte*, Avery Joyer**, Isaac Kalkbrenner*, Claire Knowles*, Lily Kottke*, Peter Larson**, Jacob Loch**, Zachariah Mahoney*, Sophia Minton*, Izabella Moes**, Antonia Muellerleile**, Kensingtyn Neal**, Amelia Niedzielski*, Carter Nistler*, Krey Penk*, Alison Pollock**, Desirae Polzin*, Sloan Quinn**, Madison Sanden*, Jesus Soriano*, Hailey Sundve*, Carson Terning*, Mallory Terning*, Alexandra Turck**, Josy Turck**, Ezmeralda Villanueva*, Thomas Wittrock*, Nora Zillmer*.
Grade 7
Judah Allen*, Josie Bjorkman**, Lily Christensen*, Alexander Chvatal**, Owen Culbertson**, Tayah Damerow*, Isla Dille*, Alexis Engelke**, Axxel Friauf*, Samuel Guyan**, Ayden Hilker**, Paizli Johnson, Levi Johnson*, Colin Johnson**, Keagan Kadelbach*, David Mahoney*, Emily Michels, Jailyn Mickelson*, Brooklyn Miller**, Brynn Nagel**, Joshua Ostvig**, Cole Palmer*, Molly Patten*, Ruby Provost*, Wyatt Ratike*, Taylor Sanden*, Gavin Schroeder, Stella Shepersky*, Autumn Thiel, Beau Twardy, Emmett VanDerBill**, Emma Wuotila**.
Grade 8
Wyatt Beecroft*, Quintin Berube**, Joshua Blomberg*, Gideon Boerema*, Matthias Bruning*, Ava Burau*, Cade Cervin*, Ellery Cziok**, Matthew Defries*, Isaac Elwell*, Piper Fagan, Ridley Geffre, Zoe Gerdes*, Jr Gustafson*, Ingrid Hansen*, Eden Harless*, Claire Holmgren**, Gabriel Howard*, Taylor Imholte*, Michael Kolp**, Chloe Kowalczyk*, Joselyn Lhotka*, Carmen Lopez Straus*, Elizabeth Massingham*, Alexander Medina-Lizarraga**, Kendalyn Miller**, Raigan Miller**, Augustin Muellerleile*, Kelsey Palmer**, Cole Riehle, Emma Rothstein*, Lydia Schultz*, Beau Schultz*, Jonathan Shoutz*, Tanner Sonsalla, Laken Stich*, Isabella Struck, Ella Taber*, Abbigail Thoma**, Deagan Weatherholt*, Oscar Welte*, Elly Woelfel**, Evelyn Zacarias, Kala Ziegler**.
B Honor Roll
Grade 5
Cooper Baalson, Keegan Berggren, Cannen Bunnis, Wilson Capistrant, Kadyn Ellestad, Gavin Freitag, Aili Friedrichs, Liam Gabrielson, Owen Garner, Savannah Hacker, Cyerra Hallstrom, Mason Hanson, Lucion Hardisty, Presley Havemeier, Lillian Herzog, McKenzie Huffman, Gabriel Laway, Caden Lindquist, Jordan Loch, Danna Maldonado Iracheta, Vivian Miller, Drake Miller, Riley Miller, Tory Nelson, Ashton North, Alexis Ortler, Paxton Peterson, Morgan Polzin, Makenna Proctor, Tanner Riebe, Parker Rue, Camden Schutt, Jacob Stafford, Aiden Stueber, William Tangen, Grayson Woods, Katie Ziegler, Peyton Zillmer.
Grade 6
Greidys Aguilar, Nataly Alonso Brieno, Tyson Anderson, Madelyn Beecroft, Ryan Block, Jayden Boettcher, Teckla Evenson, McKenna Fickel, Mia Foley, Ghabriel Fortun, Perlita Fragoso-Padron, Felix Franco, Coralynn Gabrielson, Aiden Garding, Maddison Gilman, Elsa Helstrom, Miranda Hernandez, Paige Hofius, Noah Housman, Xyla Jaquith, Izrael Jimenez, Svanna Kaminski, Marissa Kielty, Jaydin Kilpela, Jetta Klapotz, Ethan LaGow, Bailey Landers, Netalya Lattimore, Jayden Lawver, Garrett Loew, Christian Lofton, Jacquelyn McCann, Madelynn Menken, Danielle Meyer, Emily Miller, Ethan Morkrid, Caitee Morrison, Ila Opjorden, Avery Pehle, Jalen Prevo, Addisyn Putzier, Mollie Riley, Carter Rothstein, Yancey Saenz, Zoe Shoutz, Grayson Swenson, Keagan Thies, Andon Wagner, Jocelyn Youngblood.
Grade 7
Joanna Bailey, Brooklynn Bipes, Sophie Brekke, Andres Castellon, Ian Christianson, Xzavier Christianson, Aubrey Cook, Lilly Crusoe, Brooks Dengerud, Madelyn Fluck, Bianca Forsberg, Livia Fouquette, Elizabeth Frederickson, Maggie Gaulrapp, Nikki Gere, Aurora Haas, Charlie Hahn, Isabel Johnson, Drake Kotzer, Jace Krell, Elijah Ledford, Jordynn Lindquist, Jaydin Madden, Joseph Marthaler, Adrian Miller, Gavin Molina, Juan Perez, Tyler Peters, Kendra Peterson, Larry Pineda, Mikila Rech, Owen Rick, Rory Schutz, Wynter Shelton, Ava Spike, Josie Starkovich, Anthony Taylor, Nathaniel Tiller, Heston Trehus, Henry Weimer.
Grade 8
Frida Alonso Brieno, Adyson Blake, Evan Block, Tyler Boesen, Elijah Capistrant, Grant Dengerud, Noah Dietel, Lincoln Dille, Carter Eichner, Charley Estrada, Ambrielle Estrada, Dominick Fortun, Claire Gabrielson, Tyler Garding, Melissa Geffre, David George-Jones, Henry Grabow, Katelyn Guggemos, Madelyn Hawes, Maleah Haynie, Wil Herzog, Talon Klapotz, Quinn Kulzer, Tyler LaGow, Kierra Lease, Nicholas Lehar, Zachary Moes, Layla Niedzielski, Ty Penk, Paige Polzin, Morgan Riehle, Jeyson Rodriguez Arauz, Keegan Schutt, Dawson Steinhaus, Dani Sturdy, August Swenson, Jamiah Taylor, Gavin Terning, Ellivia Woods, Sophie Ziegenhagen.