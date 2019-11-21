A HONOR ROLL
(*High Honors 3.75 or higher; ** Highest Honors 4.0)
GRADE 5
Judah Allen*, Josie Bjorkman*, Alexander Chvatal**, Lilly Crusoe, Brooks Dengerud*, Isla Dille*, Alexis Engelke**, Madelyn Fluck, Maggie Gaulrapp*, Samuel Guyan**, Ayden Hilker**, Levi Johnson*, Colin Johnson*, Keagan Kadelbach, Emily Michels, Jailyn Mickelson*, Eithen Miller, Brooklyn Miller*, Brynn Nagel**, Cole Palmer*, Molly Patten*, Tyler Peters*, Ruby Provost*, Tate Robertson, Taylor Sanden*, Alison Schilling, Chevelle Shafer, Stella Shepersky*, Autumn Thiel, Beau Twardy*, Emmett VanDerBill*, Kaleb Wald*, Emma Wuotila*.
GRADE 6
Wyatt Beecroft*, Quintin Berube*, Adyson Blake*, Joshua Blomberg*, Gideon Boerema**, Matthias Bruning*, Elijah Capistrant*, Cade Cervin*, Ellery Cziok*, Matthew Defries*, Grant Dengerud*, Noah Dietel*, Lincoln Dille*, Isaac Elwell**, Carmen Espina-Straus*, Claire Gabrielson, Zoe Gerdes*, Henry Grabow*, Katelyn Guggemos*, Ingrid Hansen*, Maleah Haynie*, Dylan Heflin, Wil Herzog*, Claire Holmgren*, Alexander Horwath*, Taylor Imholte**, Lily Jahnke*, Michael Kolp**, Chloe Kowalczyk**, Quinn Kulzer*, Nicholas Lehar*, Joselyn Lhotka*, Elizabeth Massingham*, Alexander Medina-Lizarraga**, Kendalyn Miller**, Raigan Miller**, Zachary Moes, Isabel Morrison, Augustin Muellerleile**, Kelsey Palmer*, Ty Daniel Penk*, Paige Polzin*, Cole Riehle*, Emma Rothstein*, Lydia Schultz*, Beau Schultz*, Keegan Schutt, Jonathan Shoutz*, Jonas Snider**, Elijah Sohl**, Tanner Sonsalla*, Isabella Struck*, Reegan Sullivan*, Ella Taber*, Jamiah Taylor**, Abbigail Thoma*, Wesley Voight*, Deagan Weatherholt*, Elly Woelfel**, Evelyn Zacarias*, Kala Ziegler**.
GRADE 7
Samantha Arteaga**, Evan Behnke*, Kate Brekke*, Carson Brummond*, Brooke Caron*, Benjamin Driver, Asha Ehlers**, Brynne Hallstrom*, Sophia Ham*, Madison Hanson*, Zariah Haynie**, Grace Holmgren**, Ethan Holtz*, Edwin Izazaga, Dylan Johnson, Riley Joyer**, Allison Kargas**, Elexis Klapotz**, Echo Knott*, Zoey Knott**, Emma Knudsen**, Ethan Lease, Ella Mahoney**, Kamryn McWherter*, Larissa Nutter, Benjamin Olson**, Ava Peterson*, Karlee Prahl**, Natasha Randt*, James Reinholdt, Bryn Schweim**, Anna Sorgatz**, Branden Theisen*, Carly Twardy**, Jazlyn Whitcomb*, Maya Wuotila**, Addyson Zens.
GRADE 8
Blake Aller, Lydia Asmus*, Kendra Ball, Bonnie Bartlett*, Brady Bipes*, Ellie Brown*, Adallia Bruning**, Kimberlyn Case, Tait Christensen**, Jackson Cristel*, Isabelle Culbertson**, Ayden Cziok*, Shelby Dengerud*, Jacob Dietel**, Morgan Falling*, Elliot Fluck, Ayda Granlund*, Lance Heflin, Alison Hernandez*, Creighton Huhner*, Kaley Idso*, Camryn Iverson*, Garrison Jackman**, Savannah Kuhnau*, Katelyn Lindquist*, Adeline Lundin, Carrie McCandless*, Jack McCann*, Laila Mickelson, Olivia Olson**, Linnea Ostvig**, Teagan Peters*, Jacob Quast*, Peyton Ratike*, Olivia Rick**, Hayden Schmidt*, Grace Schmidt**, Hunter Schultz*, Keira Shnyder, Aleisha Shoutz, Elijah Slinden, ShayAnne Sonsalla*, Abby Stoffer*, Abby Woelfel**, Kaylee Wood*.
B HONOR ROLL
GRADE 5
Karalyn Allee, Joanna Bailey, Morgan Beronius, Sophie Brekke, Sydney Brustuen, Andres Castellon, Xzavier Christianson, Thomas Cole, Tayah Damerow, Lily Englert, Bianca Forsberg, Elizabeth Frederickson, Axxel Friauf, Nikki Gere, Aurora Haas, Charlie Hahn, Emily Huberty, Isabel Johnson, Paizli Johnson, Aleisha Johnson, Ashton Kiecker, Isabell Koelln, Kendall Kokkonen, Jace Krell, Elijah Ledford, Jordynn Lindquist, Kyle Lundin, Jaydin Madden, David Mahoney, Joseph Marthaler, Adrian Miller, Gavin Molina, Madison Morehouse, Isabella Munoz, Colton Nelson, Chevelle Norlin, Juan Perez, Kendra Peterson, Wyatt Ratike, Natalie Ross, Ivan Serrato-Gaeta, Patric Shinnick, Josie Starkovich, Anthony Taylor, Nathaniel Tiller, Heston Trehus, Jocelyn Valdez.
GRADE 6
Tyler Boesen, Ava Burau, Elaina Cermak, Ian Dufresne, Carter Eichner, Charley Estrada, Ambrielle Estrada, Dominick Fortun, Cecilia Gabrielson, Tyler Garding, Logan Graupmann Meuleners, Wyatt Hamilton, Madelyn Hawes, Aiden Heid, Allison Hoffmann, Gabriel Howard, Wyatt Kaping, Jacob Klinghagen, Mason Kratz, Kierra Lease, Tripp McCann, Jayden Meyer, Kylee Ogaard, Ashlyn Peel, Morgan Riehle, Tucker Robertson, Chance Rodriguez, Kaleb Shnyder, Fauberson Snider, Dawson Steinhaus, Laken Stich, Mackenzie Straumann, Asa Struck, Laila Swanson, August Swenson, Gavin Terning, Logan Voss, Zachary Walters, Ellivia Woods, Sophie Ziegenhagen.
GRADE 7
Ava Acker, Drake Allen, Angela Amparo, Eleanor Amundson, Bryan Banken, Jynix Blackstone, Dominic Borning, Alyssa Cyrus, Arik Desmith, Tatum Duarte-Tozier, Anthony Estrada, Colten Fank, Sean Floren, Gina Frederickson, Camron Fuchs, Madison Holmgren, Cassandra Iliff, Benjamin Johnson, Rylee Johnson, Nathan Kadelbach, Kira Kuechle, Mariah Lanigan, Mackenzie Lundin, Gavin Marotte, Carstan Milender, Nicholas Nelson, Nova Norlin, Ty Olson, Kiera Olson, Natalie Peterson, Cole Peterson, Janelle Quast, Kennedy Rech, Olaf Rogness, Sergio Sandoval, Kendall Schultz, Gabrielle Shavers, Mathias Slinden, Jasmine Solorio, Carson Stueber, Blake Thompson, Savannah Tiedt, Riley Voigt, Josiah Welch, Leah Wilson, Kaden Zillmer.
GRADE 8
Evalyn Allee, Kaleb Anderson, August Ashburn, Cerenity Baier, Davin Boisjolie, Cynthia Castellon, Dylan Cermak, Ethan Collins, Michael Dege, Rylee Dufresne, Jacob Elwell, Albert Ertl, Chelsea Ficker, Carli Gabrielson, Caroline Grabow, Sandra Gutierrez, Ayden Hallstrom, Evan Holtz, Hunter Johnson, Hawken Juarez, Ethan Knudsen, Lilyana Kopplin, Joseph Kotila, Chase Kowalczyk, Nickolas Kuechle, Jada Larson, Nicole Lee, Tucker Liestman, Abbigail Lietzau, Eden Loberg, Elijah Lofton, Julian Lopez, Kayla Madigan, Raegan Marthaler, Alex Nelson, Steven Nelson, Faith Nelson, Destiny Plieseis, Ela Provencher, Sofia Ramirez, Brooklyn Rassler, Conner Shepersky, Landon Shropshire, Jayda Stoffer, Kaden Thomas, Jordan Turner, Jack Unze, Keily Valdez Cabrales, Arielle Vickerman, Connor Voss.